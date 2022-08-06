2022/08/06 | 22:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2RLwjXkwY0A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعتصمون يناشدون السيد مقتدى الصدر من داخل المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المعتصمون يناشدون السيد مقتدى الصدر من داخل المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).