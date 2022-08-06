اسرائيل تشن غارات جوية على غزة وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

2022/08/06 | 22:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، 08/06/2022، عن شن غارات جوية على قطاع غزة.وأفاد مصادر مطلعة...

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