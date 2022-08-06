الكاظمي يضع حجر الأساس لمطار الموصل نهاية الأسبوع

2022/08/06 | 22:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف مسؤول محلي في محافظة نينوى، 08/06/2022، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور المحافظة...

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