2022/08/06 | 22:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت جماهير بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، حملة تمويل صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في ظل التقارير التي تفيد برغبته في الرحيل عن ناديه.

ويبحث بوروسيا دورتموند حاليا عن مهاجم، بعد رحيل هدافه النروجي إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي، والصدمة التي تلقاها بإصابة لاعبه الجديد، الإيفواري سيباستيان هالير، بورم خبيث في الخصيتين.

وبحسب موقع “سبورت 1″، فإن مشجعي بوروسيا دورتموند “أسود الفيستيفال” أطلقوا حملة تمويل من أجل جمع الملايين، لمساعدة النادي على التعاقد مع رونالدو.

وتهدف الحملة لجمع نحو 40 مليون يورو، لتمكين بوروسيا دورتموند للتعاقد مع النجم البرتغالي.

وقد كتب أحد المشجعين الداعمين للحملة: “أعزائي مشجعي البوندسليغا ودورتموند، التشخيص السيئ لسيباستيان هالير يجبر دورتموند على رفع مستوى العاصفة”.

وأضاف: “بناء على الوضع في مانشستر، هناك فرصة فريدة لجلب اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات إلى البوندسليغا”.

وبدأ بعض مشجعي “أسود الفيستيفال” في الانضمام للحملة هذا الصباح، أملا في جلب رونالدو لملعب “سيغنال إيدونا بارك”، قبل غلق باب الانتقالات في 1 سبتمبر المقبل.

ويسعى كريستيانو رونالدو (37 عاما) للانتقال إلى ناد يلعب في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بحسب تقارير صحفية عديدة، وهو ما يتوفر في دورتموند.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماهير فريق كبير تطلق حملة لتمويل صفقة رونالدو) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جماهير فريق كبير تطلق حملة لتمويل صفقة رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).