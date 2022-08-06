الماجدي يتوّج بالميدالية الذهبية في البطولة العربية للملاكمة لفئة الشباب المقامة في القاهرة

2022/08/06 | 23:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توّج الملاكم العراقي يوسف نعيم الماجدي، مساء اليوم السبت، بالميدالية الذهبية لوزن 71 كجم، ضمن البطولة العربية للملاكمة لفئة الشباب، المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وتغلب الماجدي في النزال النهائي على منافسه الجزائري غريب أحمد، بعد أن تفوق عليه في الجولة الثالثة، بينما اتسمت الجولتان الأولى والثانية بالتكافؤ.

ويعد الماجدي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، الممثل الوحيد للعراق في البطولة العربية، بعد حرمان 13 ملاكماً عراقياً من المشاركة، لعدم منحهم تأشيرة الدخول للأراضي المصرية.

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