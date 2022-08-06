الحشد الشعبي تعلن موافقة رئيس الوزراء على قبول الأسماء الملحق في الكلية العسكرية

2022/08/06 | 23:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للتدريب في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، حصول الموافقات الرسمية على قبول الأسماء الملحق في الكلية العسكرية، فيما حددت يوم الـ17 من شهر آب الحالي موعداً لمقابلاتهم.

وقال مدير المديرية عمار كريم السراي، في تصريح، تابعته “خبر برس” (واخ) إنه “حصلت موافقة رئيس الوزراء على قبول الأسماء الملحق البالغ عددهم 40 إسماً بناء على الكتاب المرفوع اليه وذلك بعد اكمال المقابلات الخاصة بـ360 اسماً خلال الفترة السابقة، ليكتمل بذلك العدد الكلي وهو 400 إسم”.



واضاف السراي “تم تحديد يوم 17 آب الجاري موعداً للمقابلات”.

ودعا الى “الحضور لمقر المديرية في تمام الساعة السابعة صباحا، على أن يكون الانطلاق في الساعة 7.30 الى مبنى وزارة الدفاع / مديرية إدارة التطوع”، مشترطا “الحضور بالقيافة العسكرية (بدلة عسكرية + حذاء العرضات) وحلاقة شعر الرأس (نمرة صفر) وجلب المستمسكات الشخصية الأصلية”.، مؤكدا أنه “بذلك تعلن المديرية العامة للتدريب انتهاء ملف مقابلات الكلية العسكرية بهذا التأريخ”.

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