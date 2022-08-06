2022/08/06 | 23:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار النجم المصري محمد صلاح تفاعلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حقق إنجازًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أصبح أول لاعب يسجّل في المباريات الافتتاحية للموسم السادس على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أسطورة".. صلاح يُثير تفاعلاً بإنجاز غير مسبوق في الدوري الإنجليزي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أسطورة".. صلاح يُثير تفاعلاً بإنجاز غير مسبوق في الدوري الإنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).