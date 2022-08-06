انطفاء عام للطاقة في عدد من المحافظات الجنوبية

2022/08/06 | 23:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار، عن انطفاء عام للطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات الجنوبية.وذكر الفرع في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه حصل إطفاء عام للمرة الثانية في عدد من المحافظات الجنوبية ومن ضمنها محافظة ذي قار ولم يتم لغاية الان معرفة الاسباب".كما تعرضت محطة الزبيدية الحرارية تتعرض إلى (shut Down) مما يعني خروج اربع وحدات توليدية ، و اطفاء تام لمحافظة واسط ماعدا قضاء الصويرة .

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