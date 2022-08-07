ائتلاف النصر عن أحداث كردستان: من حق العراقيين المطالبة بحقوقهم والتعبير عنها سلميًا

2022/08/07 | 00:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔻ائتلاف النصر : الحقوق والحريات واحدة ومتكافئة لجميع العراقيين، وهي كل لا يتجزأ في عموم العراق، وفي طليعتها الحقوق المدنية وحق التظاهر والتعبير السلمي عن المطالب ، وأنّ من حق العراقيين جميعاً وفي كل جزء من العراق بضمنها كردستان المطالبة بحقوقهم، والتعبير عنها سلمياً.

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