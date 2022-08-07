ميزات القيادة عند مدير “أمازون”

2022/08/07 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنحياز للتصرف

السرعة تصنع الفارق بالأعمال.



الكثير من القرارات والتصرفات ممكن عكسها ولا تتطلب دراسات كثيرة.



أمازون تقدر أخذ خطوات خطيرة مدروسة.

التقشف

تحقيق الأكثر بالأقل.



إن القيود تكبل القدرة على إيجاد المصادر، والاعتماد على الذات، وحتى الإبداع والإختراع.



لا يوجد أي علامات نجاح لتوظيف أكثر، زيادة الميزانيات، أو زيادة التكاليف.

كسب الثقة

القادة ينصتون بإتقان وتيقظ، يتحدثون بصراحة، ويعاملون غيرهم باحترام.



فبعضهم ينتقدون أنفسهم بصوت عالي حتى عندما يكون ذلك محرجاً أو غريباً لهم.



فهم لا يظنون أن رائحتهم معطرة، ويقيسون أنفسهم وفرقهم مع الأفضل.

القادة يغطسون عميقاً

القادة يسبحون على عدة مستويات، ويمشون في جميع الدرجات، ويبقون متصلين بالتفاصيل، ويدققون كثيراً، ويشككون عندما تختلف الأرقام أو الحكايات.



لا يوجد مهمة أقل من مستواهم.

عندما يكون لديهم سند قوي، يختلفون مع الرأي السائد ويلتزمون لقرارهم بغض النظر عن رضى المجموعة

القادة ملزمون بالطعن “باحترام” في القرارات الذين يعتقدون أنها غير صحيحة، حتى عندما يكون القيام بذلك غير مريح أو مرهق.



القادة مقتنعون ومثابرون.



إنهم لا يساومون من أجل التماسك الاجتماعي.



فبمجرد تحديد القرار، فإنهم يلتزمون به بالكامل.

يحققون النتائج

يركز القادة على المدخلات الرئيسية لأعمالهم ويقدمونها بالجودة المناسبة وفي الوقت المناسب.



وعلى الرغم من النكسات، فإنهم يرتقون إلى المستوى المناسب ولا يتنازلون أبدًا.

يسعون لأن يكونوا أفضل مُوَظِّفي الأرض

يعمل القادة كل يوم لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وإنتاجية وأداءً وتنوعًا وعدلاً.



إنهم يقودون التعاطف، ويستمتعون في العمل، ويسهلون على الآخرين الاستمتاع بالعمل.



يسأل القادة أنفسهم: هل ينمو زملائي الموظفون؟ هل هم مفوضون؟ هل هم مستعدون لما هو تالي؟ لدى القادة رؤية والتزام بالنجاح الشخصي لموظفيهم، سواء كان ذلك في أمازون أو في أي مكان آخر.

النجاح والحجم الكبير يجلبان معهما المسؤولية المهيبة

تقول صفحة الموارد البشرية في شركة أمازون لموظفيها أننا بدأنا العمل في مرآب لتصليح السيارات، لكننا لم نعد هناك.



نحن كبار، ونؤثر على العالم، ونحن بعيدون عن الكمال.



يجب أن نكون متواضعين وناظرين حتى بشأن الآثار الثانوية لأفعالنا.



مجتمعاتنا المحلية وكوكبنا والأجيال القادمة بحاجة إلينا لنكون أفضل كل يوم.



يجب أن نبدأ كل يوم بتصميم على التحسن، والعمل بشكل أفضل، وأن نكون أفضل لعملائنا وموظفينا وشركائنا والعالم بأسره.



ويجب أن ننهي كل يوم مع العلم أنه يمكننا القيام بالمزيد غداً.

يخلق القادة أكثر مما يستهلكون ويتركون الأشياء دائمًا أفضل مما يجدونها.

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