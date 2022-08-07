الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء عن محافظات جنوبية

2022/08/07 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الكهرباء، السبت، عن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات جنوبية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الانطفاء التام للمنظومة الكهربائية بالجنوب بسبب انفصال خط امين/ واسط للضغط الفائق ٤٠٠kv بسبب الاحمال الزائدة وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق”.

وأضاف البيان أنه “جرت المباشرة بإعادة الخطوط والوحدات التوليدية التي انفصلت”.

وتعرضت محافظات عراقية عدة، اليوم السبت، الى انقطاع التيار الكهربائي.

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