2022/08/07 | 00:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، المباشرة بإعادة

الخطوط والوحدات التوليدية التي انفصلت

بالجنوب.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الانطفاء التام للمنظومة

الكهربائية بالجنوب جاء بسبب انفصال خط

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