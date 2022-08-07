2022/08/07 | 00:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: رضا الرسام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. السابع من المحرم في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. السابع من المحرم في كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).