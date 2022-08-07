2022/08/07 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: jhh9EAR-ei0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة المتظاهرين: تشرينيين وصدريين وويانه السيستانيين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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