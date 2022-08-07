تحذيرات من كارثة بعد قصف أكبر محطة نووية في أوروبا

2022/08/07 | 00:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، 08/06/2022، عن قلقه إزاء قصف قوات...

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