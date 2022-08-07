2022/08/07 | 00:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: محمد فؤاد زيد الكيلاني ما يشهده المحيط الهادي ومنطقة آسيا هذه الفترة من سياسة...

ظهرت المقالة تأكيد المؤكد..



تايوان مثلاً أولاً على المسلة.

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