بعد انطلاق

2022/08/07 | 00:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد النسخة الحالية من مسابقة الدوري الألماني حضور رباعي عربي، إذ يلعب المغربي نصير مزراوي لبايرن ميونخ، ومواطنه أيمن أزهل لباير ليفركوزن، فيما يمثّل الجزائري رامي بنسبعيني بوروسيا مونشنغلادباخ، والتونسي إلياس سخيري كولن.

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