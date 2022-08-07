2022/08/07 | 00:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجّلت مساء السبت، عدد من محافظات جنوب العراق انطفاء تام في منظومة شبكة الكهرباء الوطنية للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة مع ارتفاع درجات الحرارة.وذكرت مديرية توزيع كهرباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجدداً..



اطفاء تام للكهرباء في البصرة وعدة محافظات جنوبية المركز الخبري الوطني.

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