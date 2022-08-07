تحديد سبب انقطاع الكهرباء التام في المحافظات الجنوبية

2022/08/07 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، المباشرة بإعادة الخطوط والوحدات التوليدية التي انفصلت بالجنوب.وذكرت الوزارة في بيان، أن "الانطفاء التام للمنظومة الكهربائية بالجنوب جاء بسبب انفصال خط امين واسط للضغط الفائق ٤٠٠kv بسبب الاحمال الزائدة وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق".واضافت، أنه "جرت المباشرة بإعادة الخطوط والوحدات التوليدية التي انفصلت".

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