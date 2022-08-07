ائتلاف المالكي يتحدث عن خطوة واحدة لاجراء انتخابات مبكرة

2022/08/07 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، أن اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، يتطلب تحقيق أمر قبل الاقدام على هكذا خطوة.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الشمري، لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن الذهاب نحو اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، دون وجود حكومة بكامل الصلاحيات، فلا يمكن اجراء هكذا عملية انتخابية بحكومة تصريف الاعمال اليومية".

وبين الشمري أن "الذهاب نحو هذا الخيار يتطلب اتفاق سياسي بين مجمل القوى السياسية وليس طرح من قبل جهة سياسية واحدة".

وأكد أن "قوى الاطار التنسيقي، التي تشكل الأغلبية في البرلمان سيكون لها موقف رسمي تجاه هذا الطرح خلال الساعات المقبلة".

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