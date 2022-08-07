2022/08/07 | 00:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GJeNEYJd4Ag

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - السياحة في كردستان.. ملاذ للعراقيين وفرصة للعاطلين) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أربيل - السياحة في كردستان.. ملاذ للعراقيين وفرصة للعاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).