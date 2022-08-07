2022/08/07 | 00:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wxapvMLwJ5c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منظمة الهجرة الدولية تتبنى وثيقة لدعم السلم الأهلي بين مكونات محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منظمة الهجرة الدولية تتبنى وثيقة لدعم السلم الأهلي بين مكونات محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).