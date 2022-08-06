محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديد مع ليفربول

2022/08/07 | 00:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سجل النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديد خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه فولهام (2-2) التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأحرز محمد صلاح هدف التعادل “للريدز” في الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “كرافين كوتاج – Craven Cottage” بالعاصمة لندن، لينقذه من […]

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