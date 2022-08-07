محافظ ذي قار يوجه بتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام

2022/08/07 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واعوجه محافظ ذي قار محمد الغزي، بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لايام الاحد والاثنين والثلاثاء.وقال الغزي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "نظرا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والذي تجاوز الـ 50 درجة مئوية وكذلك الاطفاء التام للمنظومه الكهربائية في عموم العراق ، ولغرض اتاحة المجال أمام ابناء محافظتنا الحبيبة للقيام باعمال عاشوراء، و كذلك مراسيم الحزن والعزاء لليوم العاشر من محرم الحرام فقد تقرر تعطيل الدوام الرسمي لأيام الاحد والاثنين والثلاثاء (7- 8 -9 آب/ أغسطس 2022) في جميع المؤسسات والدوائر التابعة اداريا للحكومة المحلية في ذي قار".وأضاف، أنه "يستثنى من ذلك المؤسسات الامنية، والصحية والاقسام البلدية وفرق الصيانة الخاصة بدوائر الماء والكهرباء والطلبة الذين يؤدون الامتحانات النهائية".

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