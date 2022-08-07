محافظة عراقية تعطل الدوام لمدة 3 أيام بسبب الحر وانطفاء الكهرباء

2022/08/07 | 01:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قررت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد ويومي الإثنين والثلاثاء باستثناء المؤسسات الأمنية والصحية والاقسام البلدية والطلبة الذين يؤدون الامتحانات النهائية وانطفاء الكهرباء.وذكر محافظ ذي قار محمد الغزي في بيان ورد لإيرث نيوز، نظرا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والذي تجاوز ال 50 درجة مئوية وكذلك الاطفاء التام للمنظومه […]

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