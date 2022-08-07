2022/08/07 | 01:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أطلقت قوات الأمن في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات...

ظهرت المقالة غاز مسيل للدموع يكشف عن هوة سحيقة بين حزب العائلة الطالبانية والشعب في السليمانية أولاً على المسلة.

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