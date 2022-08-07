2022/08/07 | 02:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم بعد تبنيه العملية التي وقعت في كابول أيضا الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداة تفجير خلف 8 قتلى..هجوم جديد ضد الشيعة في كابول) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداة تفجير خلف 8 قتلى..هجوم جديد ضد الشيعة في كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).