محافظة ذي قار تعطل الدوام الرسمي لثلاثة أيام

2022/08/07 | 03:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيارة عاشوراء.

وقال المحافظ محمد الغزي في بيان أنه"نظرا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والذي تجاوز الـ 50 درجة مئوية وكذلك الإطفاء التام للمنظومة الكهربائية في عموم العراق، ولغرض إتاحة المجال أمام أبناء محافظتنا الحبيبة للقيام بإعمال عاشوراء، و كذلك مراسيم الحزن والعزاء لليوم العاشر من محرم الحرام فقد تقرر تعطيل الدوام الرسمي لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء (7- 8 -9 آب/ أغسطس 2022) في جميع المؤسسات والدوائر التابعة إداريا للحكومة المحلية في ذي قار".

وأضاف، أنه"يستثنى من ذلك المؤسسات الأمنية، والصحية والأقسام البلدية و فرق الصيانة الخاصة بدوائر الماء والكهرباء والطلبة الذين يؤدون الامتحانات النهائية".

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