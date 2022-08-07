خبير اقتصادي يبين حاجة العراق لموازنة 2022

2022/08/07 | 03:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد الخبير في الشأن الاقتصادي همام الشماع، الاحد، ان العراق بحاجة الى "الموازنة"، فيما بين سبب ذلك.وقال الشماع، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق في الوقت الحالي بحاجة الى موازنة للاستفادة من ايرادات النفط في المشاريع الكبرى ، فالعراق بحاجة للموازنة حتى وان كانت هجينة لان العراق تأخر في اللحاق بالركب العالمي التنموي".وبين ان "قانون الامن الغذائي لا يفي بجميع متطلبات المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية مثل الموازنة العامة".

وتابع، ان "العراق في الوقت الحالي بحاجة الى موازنة للاستفادة من ايرادات النفط في المشاريع الكبرى، لكن هذا صعب بسبب الخلافات السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، وكل يعرف لا يمكن إقرار الموازنة الى بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

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