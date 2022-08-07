2022/08/07 | 03:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد لم يعرف العراق، أحزابا غير سياسية، منذ تأسيسه كدولة العام 1921، فيما...

ظهرت المقالة في العراق..



الأحزاب عذاب أولاً على المسلة.

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