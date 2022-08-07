مدرب برشلونة: عازمون على تحقيق 4 أهداف هذا الموسم

2022/08/07 | 04:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إن فريقه "على ما يرام" وإنه يعتقد بوجود جرعة "كبيرة من التفاؤل" قبيل مباراة بوماس أونام المكسيكي في كأس خوان جامبر غدا الأحد.وأوضح تشافي "يعمل الجميع على النحو الأمثل، وبكل قوة وحماس.تدربنا طوال الأسبوع وعقدنا جلسات مران قوية، بعد جولة الإعداد التي كانت رائعة أيضا".وأضاف المدرب الكتالوني عقب تقديم روبرت ليفاندوفسكي أن انضمام المهاجم الدولي البولندي إلى بلوجرانا أعطى "دفعة معنوية هائلة" للفريق.وتابع "عازمون على إسعاد مشجعي البارسا.أهداف هذا العام هي حصد الألقاب، تقديم كرة قدم ممتعة، وترك انطباع طيب، وفوق كل ذلك إدخال السرور على قلوب جمهور برشلونة وهو أمر مستحق".وأكد تشافي أن الفريق بحاجة لمشجعيه ومساندتهم، مبرزا "سنحاول الظهور بمستوى يدعو للتفاؤل خلال مباراة جامبر التي تعد بمثابة حفل".

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