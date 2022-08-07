اللبنانيون العالقون بين احتقار نصرالله والحكام عديمي الأهلية

2022/08/07 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أما خطاب نصرالله الإلهي، لنا نحن "عبيده من البهائم"، فيستند إلى مجتمعه المقدس المتفاخر بامتلاكه الدولارات الأميركية الخضراء، المشفوطة من جيوبنا.

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