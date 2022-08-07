"الدفاع عن أوكرانيا".. كييف تعلن عن "جائزة" وتحدد مستحقيها

2022/08/07 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن إنشاء جائزة "الدفاع عن أوكرانيا"، المخصصة لتكريم الأشخاص الذين يساهمون بالدفاع عن أوكرانيا خلال الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

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