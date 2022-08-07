أكاديمي سعودي يتحدث عن

2022/08/07 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجع الأكاديمي السعودي تركي الحمد ما وصفه بتراجع الانتباه لما يشهده قطاع غزة من تصعيد عسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى استيعاب الشارع العالم العربي والعالمي أن هذه الفصائل تحركها إيران وأن "القضية الفلسطينية" أصبحت مجرد ورقة تُستخد

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