غوارديولا : لست مهووسا بالفوز بدوري أبطال أوروبا

2022/08/07 | 08:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إنه ليس مهووسا بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا رغم حصوله على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ توليه المنصب عام 2016 .وقال غوارديولا مؤتمر صحفي عشية مباراة الفريق الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد وست هام يونايتد إن" حياتي لا تعتمد عليه (الفوز بالتشامبيون ليغ) أود الفوز باللقب ويحاول الجميع تحقيق ذلك الانجاز.إنه ليس بهوس لدي بل هو حلم أو هدف نريد تحقيقه". وتابع: " أنا على دراية بجودة الخصوم وصعوبة الفوز بهذه البطولة.قلت مرارا إنني لم آت هنا للفوز بالتشامبيون لكن الناس لا يريدون تصديقي أو يعتقدون أنني أبحث عن أعذار.لم يطلبوا مني تحقيق ذلك لكنني أريد بالطبع الفوز باللقب.أنا أول شخص يريده (الفوز) وكان الوضع كذلك عندما كنت في ميونيخ".

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