بأعمارهم الصغيرة.. أطفال في الأردن يمارسون أعمالًا تفوق طاقتهم وبأجور زهيدة لإعالة عائلاتهم

2022/08/07 | 09:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا المكان مكانهم ولا الزمان زمانهم..أطفال أجبرتهم الحياة على أن يسبقوا أجيالهم بأعوام، ليحملوا على عاتقهم مسؤولية إعالة أسرهم، فيكبروا قبل أوانهم، معرّضين أنفسهم للخطر من أجل تحصيل لقمة العيش بشق الأنفس.عمل شاق يقوم به أولئك الأطفال يفوق طاقتهم بمراحل، لإعالة أسرهم الفقيرة.بينما يقف أولياء أمورهم عاجزين عن أي خطوة تخفف معاناتهم، ولسان حالهم يقول: "لا يجبرك على المُرّ إلا الأمَر".

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