الصحة الفلسطينية :ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 32 بينهم ستة أطفال

2022/08/07 | 09:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في موجة العنف الأخيرة في القطاع بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي، إلى 32 بينهم ستة أطفال.وكشفت الوزارة أن الغارات التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الجمعة أودت بحياة هؤلاء الأشخاص وأسفرت عن 215 جريحا.

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