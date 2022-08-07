صفارات الانذار تدوي في القدس.. وإسرائيل تحمل

2022/08/07 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى في موجة العنف الأخيرة في القطاع بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، إلى 32 بينهم ستة أطفال.

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