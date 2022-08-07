2022/08/07 | 09:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع التايوانية: سنرسل حاملة طائرات للرد على مواصلة التدريبات الصينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/07 | 09:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التايوانية: سنرسل حاملة طائرات للرد على مواصلة التدريبات الصينية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التايوانية: سنرسل حاملة طائرات للرد على مواصلة التدريبات الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).