استهداف منزل القيادي في الجهاد الإسلامي خالد منصور يرفع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 29

2022/08/07 | 10:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة التصعيد العسكري بين إسرائيل والجهاد الإسلامي إلى 29، في حين وصل عدد المصابين إلى 253، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، الأحد.

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