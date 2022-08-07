دراسة استقصائية: العراقيون ضمن أكثر دول العالم غضباً وشعوراً بالألم

2022/08/07 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-ترجمة

كشفت دراسة استقصائية عالمية جديدة أي دول العالم هي الأسعد وأيها الأكثر توتراً.

أجرت شركة الاستطلاعات الدولية جالوب استطلاعًا عالميًا وسألت 140 ألف شخص عن شعورهم وفقًا لما ذكرته ناشونال نيوز.

في حين أن الدراسات الاستقصائية الأخرى تبحث في الوضع المالي أو متوسط العمر المتوقع أو الرعاية الصحية ، فقد ركز هذا التقرير في المقام الأول على ما يشعر به الناس ببساطة.

وكانت الدولتان الأكثر راحة هما إندونيسيا وماليزيا.



شارك ما يقرب من 99٪ من الأشخاص في باراغواي أنهم يشعرون بالاحترام كل يوم، بينما توجت فنلندا بأسعد دولة في العالم للعام الخامس.

طرح الاستطلاع أسئلة حول شعور الناس بالراحة أو مقدار الوقت الذي ضحكوا فيه أو ابتسموا.

في إندونيسيا وماليزيا ، قال 88٪ من 1000 شخص تم استجوابهم إنهم يشعرون براحة جيدة بينما قال 73٪ في لبنان و 68٪ في أفغانستان لا.

وشملت الأسئلة الأخرى ، "هل تعلمت أو فعلت شيئًا مثيرًا للاهتمام أمس؟" وما إذا كان الفرد قد عومل باحترام.

توجت هندوراس بالبلد الأكثر ابتسامات تليها إندونيسيا وبنما وكمبوديا.

كما تم أخذ المشاعر السلبية في الاعتبار ، كما تم طرح أسئلة تتعلق بالحزن والغضب.

وفقًا لنتائج الاستطلاع ، فإن لبنان هو البلد الأكثر غضبًا في العالم مع الأشخاص الأكثر توتراً الذين لم يشعروا بأي فرح منذ فترة.

تم العثور على فنلندا لتكون أسعد دولة في العالم للمرة الخامسة على التوالي تليها النرويج والدنمارك وأيسلندا.

ومن الدول الأخرى التي شعرت بالغضب تركيا وأرمينيا والعراق ، في حين شملت الدول التي لم تتعرض لأي غضب موريشيوس وإستونيا والبرتغال.

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