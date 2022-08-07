الرافدين: 50 مليون قروض البناء والترميم وتأهيل الدور السكنية

2022/08/07 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين ان فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات تمنح قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للمواطنين البالغة 50 مليون .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للموظفين والمواطنين وشرائح اخرى تكون بدفعة واحدة .

واشار الى ان مدة تسديد قرض 50 مليون تصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة

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