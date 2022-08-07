2022/08/07 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز-بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: 50 مليون قروض البناء والترميم وتأهيل الدور السكنية
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اعلن مصرف الرافدين ان فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات تمنح قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للمواطنين البالغة 50 مليون .
واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للموظفين والمواطنين وشرائح اخرى تكون بدفعة واحدة .
واشار الى ان مدة تسديد قرض 50 مليون تصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: 50 مليون قروض البناء والترميم وتأهيل الدور السكنية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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