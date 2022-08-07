2022/08/07 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين وذراعها العسكري “سرايا القدس “، “أنّها تنعي كوكبة الشّهداء الأبرار الّذين ارتقوا في عدوان صهيوني غاشم، استهدف منطقةً سكنيّةً في مخيم “الشعوت” ب مدينة رفح ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حركة الجهاد الاسلامي تنعى قائدها وتتوعد العدوان الصهيوني: دماء الشهداء لن تضيع هدر المركز الخبري الوطني.

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