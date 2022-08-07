2022/08/07 | 10:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن المجلس العالمي للذهب، الاحد، 7 آب، 2022، صعود العراق عشر مراتب بعد شرائه...

ظهرت المقالة العراق في المرتبة الـ 30 بين اكبر دول العالم باحتياطيات الذهب أولاً على المسلة.

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