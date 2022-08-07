2022/08/07 | 10:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XbtGxGOdZP4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نساء وأحداث مشتركون بهذه الآفة.. انتشار ظاهرة المـ،ـخدرات بشكل خطير في النجف | تقرير: محمد الغالبي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نساء وأحداث مشتركون بهذه الآفة.. انتشار ظاهرة المـ،ـخدرات بشكل خطير في النجف | تقرير: محمد الغالبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).