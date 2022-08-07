'مئات المطلوبين وآوامر القبض'.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية في أسبوع

2022/08/07 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية ـ أمناعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/7/31 ولغاية 2022/8/6.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية في عموم محافظات العراق كانت كالاتي:

- تنفيذ اوامر قبض 1364ـ القبض مطلقي العيارات النارية 10

ـ احالة متهمين الى المحاكم 182ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 185ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8ـ دعاوى حالات العنف الاسري 523ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 606ـ مضاهات طبعات الاصابع 62ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 616ـ عدد طالبي النجدة 1792ـ فض مشاجرات 1698ـ ضبط عجلات مطلوبة 77ـ تبرع بالدم 12ـ القبض على المتسولين 586ـ القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 15ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 584

ـ طبع لوحات السيارات 11100ـ اصدار اجازات السوق 11741ـ اصدار سنوية السيارات 18795

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