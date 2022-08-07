اليوم.. الصين تختتم أكبر مناورات عسكرية في تاريخها

2022/08/07 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..من المقرر أن تختتم الصين، اليوم الأحد، أكبر مناورات عسكرية في تاريخها حول تايوان بعد الزيارة المثيرة للجدل للجزيرة من قبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.وتنتهي المناورات الصينية التي أثارت ضجة كبيرة في العالم وانقسمت الآراء حولها، اليوم الأحد، على الرغم من أن بكين أعلنت عن تدريبات جديدة في البحر الأصفر، الواقع […]

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