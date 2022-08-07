ميسي يتألق في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي

2022/08/07 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهل نادي باريس سان جيرمان مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوز ساحق على مضيفه كليرمون، بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت.

وافتتح النجم البرازيلي نيمار التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة، وضاعف زميله المدافع المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 29، وعزز قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس تقدم الضيوف عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

واختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خماسية الفريق الباريسي في الشوط الثاني عند الدقيقتين (80 و86) من زمن اللقاء.

وهذه الثنائية هي الثالثة لميسي بقميص باريس سان جيرمان بعد هدفين في شباك لايبزيغ الألماني ونادي كلوب بروج البلجيكي في الموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليونيل ميسي (35 عاما)، سجل 6 أهداف فقط في 26 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، وينتهي عقد “البرغوث” مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

المصدر: RT

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