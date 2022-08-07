“أبل” تستعين برئيس هياكل السيارات في “لامبورجيني” لتطوير سيارتها الخاصة

2022/08/07 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعمل شركة أبل الأمريكية منذ سنوات على تصنيع أول سيارة ذكية لها.



وقد ظهرت العديد من التسريبات والشائعات حول مستقبل سيارتها، لكن يبدو أن عملاق التكنولوجيا يقترب نحو تحقيق هذا الحلم.

وقد استعانت شركة أبل مؤخرًا بـ “لويجي تارابوريلي”؛ رئيس قسم هياكل السيارات لدى العملاقة شركة لامبورجيني، والذي عمل مع العلامة الإيطالية العريقة لأكثر من 20 عامًا مقدمًا أفضل السيارات.

وقد سبق وأشرف “تارابوريلي” على إصدارات خارقة من لابورجيني مثل Urus وHuracan وAvantador، وبالتالي فإن خبرته السابقة في أنظمة الهياكل والتعليق والتوجيه والفرامل سوف تساهم في بلوغ أبل المراحل النهائية من تصميم سيارتها.

ويعكس هذا القرار نية شركة أبل تكثيف جهودها من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات لتنفيذ مشروعها السري.

يذكر أن مشروع سيارة أبل هو عبارة عن فكرة منذ أوائل عام 2010 وحتى الآن.



لكن المثير للاهتمام أن هذا المشروع شهد صعودًا وهبوطًا منذ إطلاقه رسميًا في عام 2014، وقد تأخر مرارًا وتكرارًا حتى إن شركة أبل خفضت حجم الفريق في وقت ما.

وعلى مر السنين انضم عدد من الموظفين الرئيسيين إلى الشركة وغادروا، بما في ذلك العديد من الأعضاء بشركات صناعة السيارات الكبرى، مثل: فورد وتيسلا وBMW وهيونداي وغيرهم الكثير.

ويتمحور مشروع سيارة أبل حول العثور على شريك سيارات قديم يركز على الأجهزة والبرامج ذاتية القيادة، وأشباه الموصلات، والتقنيات المتعلقة بالبطاريات، وتصميمات المساحة الداخلية وعوامل الشكل، وتجربة المستخدم المبتكرة.



وستكون هذه السيارة المستقبلية طرازًا متطورًا للغاية.

نتيجة لذلك فإن الوقت الذي قد نرى فيه سيارة أبل لا يزال غير واضح حتى الآن.



بينما قالت بعض التقارير في الشهر الماضي إنه سيظهر نموذج أولي لأول مرة عام 2022، على الرغم من اعتقاد آخرين بأن عام 2025 هو أقرب وقت سنرى فيه السيارة.

الجدير بالذكر أن شركة أبل تستعد الآن لطرح أشهر منتج لديها على الإطلاق وهو هاتف iPhone14 الجديد وباقي السلسلة، والمتوقع إصدارها فى منتصف شهر سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن تضم سلسلة الهواتف الجديدة 4 نسخ وهي: iPhone14 ،iPhone 14 pro ،iPhone 14 Max ،iPhone 14 Pro Max.

المصدر : تكنولوجيا

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