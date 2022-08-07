وسط تكتم إعلامي رسمي.. أهالي القتلى الروس في أوكرانيا

2022/08/07 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الخسائر المتصاعدة بين صفوف الجنود الروسي في أوكرانيا، بحالة من الغضب بين أهالي القتلى، في ظل تعتيم إعلامي روسي على "حقيقة الخسائر الدموية لموسكو".

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